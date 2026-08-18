İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinin ilk yasal düzenlemesi olan, 12 maddelik çerçeve yasa niteliğindeki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçmişti. Bugün ise yasa Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Çerçeve yasayı nasıl değerlendireceksiniz?” sorusuna yanıt verdi.

ÖZDAĞ: KİMİN KİMİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ NEREDEN BİLİYORSUNUZ?

Özdağ, “Evet, bu çerçeve yasayla 3.400 tane PKK'lının serbest bırakılacağını Tuncer Bakırhan bir televizyon konuşmasında açıkladı. Şimdi bu serbest bırakılacak olanlar herhalde komşunun bahçesinden erik çaldıkları için hapse girmediler. Terör eylemlerinden dolayı hapse girdiler. Bir de bu yasanın adam öldürenleri kapsamadığı söyleniyor. Kimin kimi öldürdüğünü nereden biliyorsunuz?” dedi.

'İLERİDE ÇIKACAK BİR BAŞKA AF YASASI DAHA OLACAK'

Tepkilerine devam eden Özdağ, örnek vererek isyan etti. Özdağ, “Mesela şimdi Kuzey Irak'tan, Suriye'den, İran'dan Türkiye'ye gelecek olan PKK'lılar gelip 'Ben şu çatışmaya girdim, şu çatışmada bulunuyordum, şu çatışmada da, şu pusuda da şöyle bir Türk askerini şehit ettim' diye açıklama mı yapacak? Tabii ki yapmayacak. Bazıları halkı aldatmak için, 'Türk devleti kimin kimi öldürdüğünü, şehit ettiğini biliyor' diyor. Bu doğru değil. Tahminler var, o da kısmen. Ama hukuki bir kanıt yok. Bu anlamda hukuki kanıt olmadığı için, 'Ben bu eyleme katılmadım' diyenin ifadesi kabul edilecek” ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan’ın bu yasanın birinci etap olduğunu da ifade etmesini hatırlatan Özdağ, “Yani bugün anlaşılan, bugün açıklanmayan ama ileride çıkacak bir başka af yasası daha olacak ve bugün kapsamayan suçlular da, ki onların sayıları çok daha az, büyük bir bölümü çıkıyor, onlarla kapsama ikinci yasayla alınacaklar” şeklinde konuştu.