Zafer Partisi lideri Özdağ, Akşener hakkında çarpıcı söylemlerde bulundu. Özdağ, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak aday olarak ilan etmesinin seçmenin bilinçaltına işlendiğini söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bence Meral Akşener başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bilinçaltına işledi milletin. Yani 'kazanabilir adayı çıkarmalıyız, kazanabilir adayı çıkarmalıyız' diyerek dolaylı olarak milletin bilinçaltına Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı aday olduğunu işledi. Şimdi ben bunu söylesem dışarıdan birisi olarak bu meşru olur. Ama bunu o masanın bir parçası olan kişi söylerse, o zaman bu başka bir şey olur.

Bakın şimdi burada arkadaşlar bu programı izliyorlar. Ondan sonra, bu program yayınlanmadan önce buradaki arkadaşlara çevreden sorarlar: 'Ya program nasıl geçti?' 'Ya çok kötüydü, hiç izlemenize gerek yok' derlerse, içeriden izledikleri için görüşlerine itibar edilir, değil mi? Doğru. E şimdi Akşener'in de seçilemeyecek aday olduğunu ima etmesi seçmende itibar gördü, milletin kafasına bunu işledi. Sonra son gün neden ise masadan kalktı, masayı devirdi.

Neyse, daha fazlasını da söylemeyelim, ispatlayamayacağımız şeyleri de söylemeyelim ama evet, Meral Akşener bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması için gerekeni yaptı."