Ümit Özat, A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
Ümit Özat 4 futbolcu üzerinden Montella'yı eleştirdi: Ne yaptılar da milli takıma aldın?
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Ümit Özat, Vincenzo Montella ve oyuncu tercihlerini sert sözlerle eleştirdi. Özellikle 4 futbolcu üzerinden Montella'ya, 'Ne yaptılar da milli takıma aldın?' sorusunu yöneltti.Kaynak: Diğer
Türkiye Milli Futbol Takımı’nın turnuvadaki performansını eleştiren Özat, teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncu tercihleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
'BU KADAR RUHSUZ OYNAYAMAYIZ'
TandemSports’ta konuşan Ümit Özat, maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bu kadar ruhsuz oynayamayız! Oynanmamış hiçbir maç kazanılmamıştır. 10 gündür söylüyorum, Avustralya ile oynuyoruz. Bunlar ne biliyor ki? Biz böyleyiz. Hiçbir şey değilsin ağabey sen. Aidiyet duyguları, fizik kaliteleri, istekleri ve arzuları bizden yüksek. Adamlar bunu 20 sene sonra bir hatıra olarak anlatacak.
Baba sen sahaya çıkıyorsun, yemin ediyorum halı sahaya çıkalım bu kadar ruhsuz oynamayız. Takımda bir kural koymuşlar, ‘Alan Hakan Çalhanoğlu’na verecek’ demişler.”
'MONTELLA’YA SORUYORUM, NE YAPTI DA MİLLİ TAKIMA ALDIN'
Oyuncu tercihleri üzerinden eleştirilerine devam eden Özat, Montella’ya şu sözlerle yüklendi:
“Montella’ya soruyorum; Oğuz Aydın, Mert Günok, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci ne yaptı da milli takıma aldın? Aral Şimşir ne yapmadı da kadroya almadın? Sen hak yiyorsun.”
'BURASI MİLLİ TAKIM'
Kadrodaki tercihlere de değinen Özat, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Merih Demiral kamp sırasında Fenerbahçe başkan adayıyla pazarlık yapıyorsun. Kerem’de ne gördün de oynattın Montella? Bize izah et. Barış Alper’i neden çıkardın? Bu işin Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı olmaz. Burası milli takım. Sezon başından beri oynayan Barış’ı çıkarıyorsun, sezon başından beri ne verdiği belli olmayan Kerem’i 90 dakika oynatıyorsun.”
'2 PUANLA GRUPTAN ÇIKMAYA UTANIRIM'
Açıklamalarının sonunda grup performansını da değerlendiren Ümit Özat, “İki puanla bu gruptan çıkmaya utanırım. Bu milli takımın en az 4 puanla çıkması gerekiyor. Avustralya’nın bizi bazı anlarda 1-2 kişi fazla yakaladığı bölümler oldu” ifadelerini kullandı.