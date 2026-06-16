Ümit Özat 4 futbolcu üzerinden Montella'yı eleştirdi: Ne yaptılar da milli takıma aldın?

'BU KADAR RUHSUZ OYNAYAMAYIZ'

TandemSports’ta konuşan Ümit Özat, maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar ruhsuz oynayamayız! Oynanmamış hiçbir maç kazanılmamıştır. 10 gündür söylüyorum, Avustralya ile oynuyoruz. Bunlar ne biliyor ki? Biz böyleyiz. Hiçbir şey değilsin ağabey sen. Aidiyet duyguları, fizik kaliteleri, istekleri ve arzuları bizden yüksek. Adamlar bunu 20 sene sonra bir hatıra olarak anlatacak.