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UEFA tarafından paylaşılan bilgilere göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen kura organizasyonunda Türkiye'nin play-off aşamasındaki rakibi belirlendi. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası bileti alabilmek için Çekya ile mücadele edecek.

Play-off karşılaşmaları 11-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek finallere katılacak son dört takım da netleşecek.

Ümit Milli Takım, Çekya karşısındaki play-off eşleşmesini başarıyla tamamlaması halinde 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

Kura çekiminde Türkiye ile Çekya'nın yanı sıra Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri de belirlendi.

Ev sahibi Arnavutluk ve Sırbistan'ın yanı sıra Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve İspanya da şu ana kadar finallere katılmayı garantileyen ülkeler arasında yer aldı.