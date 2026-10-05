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Kaynak: AA

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. Mücadele, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

H Grubu’nda şimdiye kadar 7 karşılaşmaya çıkan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla ikinci sırada bulunan milli takım, 16 puanlı lider Hırvatistan’ın ardından play-off aşamasına kalmayı daha önce garantiledi.

Türkiye, gruptaki son karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Macaristan ise geride kalan 7 maçta yalnızca bir kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve mağlubiyet alan Macaristan, hanesine yazdırdığı 6 puanla grupta dördüncü basamakta bulunuyor.

ADAY KADRO

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Muğlaspor)