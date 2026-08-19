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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların statları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ay-Yıldızlıların eleme grubundaki son iki karşılaşmasının oynanacağı statlara ilişkin bilgi verdi.

UKRAYNA MAÇI MACARİSTAN'DA OYNANACAK

Ümit Milli Takım, grubundaki 7. karşılaşmasında 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Macaristan'ın Miskolc şehrinde bulunan DVTK Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklandı.

SON MAÇ BAŞAKŞEHİR'DE

Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerindeki son karşılaşmasını ise Türkiye'de oynayacak.

Ümit Milli Takım, 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

Karşılaşmanın başlama saatinin ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağı bildirildi.