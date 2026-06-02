Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, bu kapsamda organize edilen özel maçta yarın Kosova Ümit Milli Takımı ile kozlarını paylaşacak.

MÜCADELE SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Futbolseverlerin takibinde olacak Ümit Milli maç, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zorlu hazırlık karşılaşmasında ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

TÜRKİYE GRUBUNDA İKİNCİ SIRADA

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, şu ana kadar çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Topladığı puanlarla ay-yıldızlılar grubunda ikinci sırada bulunuyor.

Konuk ekip Kosova ise İspanya, Finlandiya ve Romanya ile yer aldığı A Grubu'nda 7 maça çıktı. Bu müsabakalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet çıkaran Kosova, grubun dördüncü basamağında yer alıyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Teknik heyet tarafından belirlenen Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler:

Onuralp Çevikkan (Trabzonspor)

Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)

Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans:

Ayberk Karapo (Manisa FK)

Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor)

Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor)

Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)

Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Yasin Özcan (Beşiktaş)

Deniz Ofli (Bayern Münih)

Orta Saha:

Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford)

Eyüp Aydın (Kasımpaşa)

Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Emirhan İlkhan (Torino)

Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor)

İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet:

Emre Demir (Sakaryaspor)

Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor)

İlhan Fakılı (Clermont Foot 63)

Melih Bostan (Sakaryaspor)

Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)