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Kaynak: AA

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ilk antrenmanını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda gerçekleştirdi.

ÖNCE UKRAYNA, ARDINDAN MACARİSTAN

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 26 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Milliler, 6 Ekim'de ise Macaristan'ı konuk edecek.

Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Ümit Milli Takım, çalışmalarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Türkiye, H Grubu'nda şu ana kadar çıktığı 6 karşılaşmada 11 puan topladı. Altı takımın yer aldığı grupta ay-yıldızlılar ikinci sırada bulunuyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher), Berkay Yılmaz (Freiburg)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Başar Önal (Lille), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)