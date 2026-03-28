UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takım’ın kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım oyuncularından Livan Burcu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'nin açıklamasına göre millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu futbolcularımız yer aldı:
Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)
Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio).