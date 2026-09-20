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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamlarken, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladı. Ancak Fenerbahçe ikinci yarıda da skor üretmeye devam etti.

ÜMİT KARAN'DAN OYUN PLANINA TEPKİ

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Ümit Karan, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'ın Fenerbahçe karşısında ön alan baskısı uygulamasını eleştirdi.

Karan, Pulat'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Özhan Hocam, senin etin ne butun ne kardeşim? Etin ne butun ne ya? Şov yapmaya mı geldin Kadıköy'e? Öyle ön alan baskısı falan filan... Etin butun ne kardeşim senin ya? Allah aşkına bu ne ya?”

FENERBAHÇE İLK YARIDA FARKI AÇTI

Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başlayarak henüz ilk 45 dakikada beş gollük üstünlük yakaladı. Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat devre arasında kalede değişikliğe giderek Emre Bilgin'i oyuna aldı. Sarı-lacivertliler ikinci yarının hemen başında bir gol daha buldu ve mücadeleyi 8-0 kazandı.