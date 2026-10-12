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Kaynak: Haber Merkezi

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray'daki futbolcuların performansını ve geleceğini değerlendirdi. Karan, özellikle bazı oyuncularla ilgili ayrılık ihtimaline dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A ÖVGÜ

Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren Karan, milli futbolcunun düşüş yaşadığı dönemlerden yeniden çıkabilmesini önemli bir özellik olarak gördüğünü belirtti.

Karan, Barış Alper'in fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla oyunun içinde kalmayı başardığını ifade ederken oyuncuyu Kerem Aktürkoğlu ile de karşılaştırdı.

GALATASARAY'DAN AYRILABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Karan'ın dikkat çeken açıklamalarından biri ise İlkay Gündoğan hakkında oldu. Deneyimli futbolcunun kariyerindeki başarılarla Galatasaray'daki performansının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karan, devre arasında ayrılık yaşanabileceğini öne sürdü.

Karan, "Bana göre İlkay'ın Okan hoca ile bağı kopmuş durumda. Bu nedenle devre arasında Galatasaray'dan ayrılması sürpriz olmaz. Sezon sonunu beklemek zorunda değil. Kariyerine farklı bir ligde devam edebilir" ifadelerini kullandı.

KAAN AYHAN İÇİN DE AYRILIK İHTİMALİ

Ümit Karan, Kaan Ayhan'ın geleceği konusunda da benzer bir ayrılık ihtimalinin söz konusu olabileceğini ifade etti.