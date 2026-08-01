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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü TV'den Serap Belovacıklı, yaptığı paylaşımda Ümit Dikbayır ile görüştüğünü belirterek, 14 Ağustos'ta AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların Dikbayır tarafından doğrulandığını duyurdu.

Belovacıklı paylaşımında, Dikbayır'ın kendisine, "Daha önce çağırmışlardı, bekledim" ifadelerini kullandığını aktardı.

BİR İSİM DAHA AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Gazeteci İsmail Saymaz ise Dikbayır ile birlikte İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceğini ifade etti.

Saymaz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacak. Dikbayır’ın 3 hafta önce Erdoğan’la Beştepe’de görüştüğünü, bu görüşmede cumhurbaşkanı tarafından AK Parti’ye davet edildiğini öğrendim. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtiliyor."

23 HAZİRAN'DA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Daha önce İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Dikbayır, 23 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmişti.