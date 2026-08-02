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İYİ Parti'den ihraç edilmesinin ardından bir süre bağımsız kalan, daha sonra ise CHP'ye katılan Ümit Dikbayır, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından ise, bir kez daha istifa ederek bağımsız kalmıştı. Dikbayır, en son yaptığı açıklamada AKP'ye katılacağı iddialarını doğruladı.

“DAHA ÖNCE ÇAĞIRMIŞLARDI, BEKLEDİM”

İYİ Parti’den ihracının ardından bağımsız kalan Ümit Dikbayır 21 Ekim 2025 tarihinde CHP'ye katıldı. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık hedef tahtasına oturttuğu Dikbayır, 23 Haziran 2026 tarihinde de CHP’den istifa etti.

Dikbayır'ın YENİ Parti'nin kurucuları arasında yer almaması akıllarda soru işareti yaratırken Dikbayır'ın AKP'ye katılacağı iddiaları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Daha sonra Sözcü’den Serap Belovacıklı’ya konuşan Dikbayır, iddiaları doğruladı. Belovacıklı görüşmenin detaylarını "Ümit Dikbayır ile konuştum ve '14 Ağustos'ta AKP'ye geçecek' iddialarını doğruladı. 'Daha önce çağırmışlardı, bekledim' dedi" ifadeleriyle aktardı.

İYİ Parti'den 5 Aralık 2023 tarihinde Akşener'in ailesinin ve özel kalem müdürü Esma Bekar'ın banka hesaplarını incelettiği iddiasının kamuoyunda gündeme gelmesinden sonra genel başkan sevkiyle partiden ihraç edilmişti.

SİYASİ KARİYERİ NİMET ÖZDEMİR’İ HATIRLATTI

Dikbayır'ın siyasi kariyeri geçtiğimiz günlerde AKP'ye katılan Nimet Özdemir'i hatırlattı. Nimet Özdemir de 3 yılda 3 parti değiştirmişti. 2024'te İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Özdemir, 2026'da CHP'den ayrıldıktan hemen sonra da AKP'ye katılmıştı.





