Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik
soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiasıyla suçlanıyor.
Ümit Boyner'in oğlu gözaltına alındı
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Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik
İBB soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik
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