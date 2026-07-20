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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Gölköy İlçesi Uluvahta Yaylası eşsiz doğasını ve köklü yayla kültürünü bir araya getiren Geleneksel Gölköy Uluvahta Yayla Festivali, bu yıl da muhteşem anlara sahne oldu. Doğal güzellikleriyle turizmin gözdesi olan Uluvahta Yaylası’nda gerçekleştirilen şenlikte, ünlü sanatçı Eylem Aydın sergilediği sahne performansıyla binlerce vatandaşı coşturdu.

YAYLADA HORON VE MÜZİK ZİYAFETİ

Karadeniz müziğinin parlayan yıldızlarından Eylem Aydın, festival alanını dolduran on binlerce dinleyiciye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Repertuarındaki hareketli Karadeniz türküleriyle yayladaki coşkuyu zirveye taşıyan Aydın’a, vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik ederek dev horon halkaları oluşturdu. Temiz yayla havasında yankılanan türküler, festival katılımcılarına hafızalardan silinmeyecek bir gün yaşattı.

SPONSORUNA SAHNEDE TEŞEKKÜR ETTİ

Konserinin ardından yoğun sevgi seliyle karşılaşan başarılı sanatçı, sanata ve sanatçıya verilen desteğin önemine dikkat çekti. Kendisine bu süreçte destek olan sponsoru Olgun Usta’ya sahnede özel olarak teşekkür eden Eylem Aydın, "Sanat yolculuğumuzda yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen sponsorumuz Olgun Usta'ya yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Eylem Aydın ve Olgun Usta, günün anısını ölümsüzleştirmek adına sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜLTÜR VE EĞLENCE BİR ARADA

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in himayelerinde düzenlenen festival, sadece konserlerle değil; yöresel lezzetler, kültürel etkinlikler ve yayla kültürünü yansıtan özel programlarla da ulusal çapta ses getirdi. Canlı yayınlarla tüm Türkiye'ye ulaştırılan festival, Karadeniz'in birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.