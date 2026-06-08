Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla hayata geçirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin açılış konferansı gerçekleştirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) Itri Yerleşkesi Mavi Salon'da düzenlenen etkinliğe sinema ve akademik camiadan yoğun katılım sağlandı.

Programın açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, sinemanın 120 yıllık köklü geçmişiyle insanlığı dönüştüren ayrı bir dünya olduğunu vurguladı. Günümüzde insanların uzun metrajlı yapımları izleme tahammülünün azaldığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Bostancı, sinemanın geniş kitlelere ulaşmasının önemine değinerek, turizmin bu sektöre güçlü bir zemin hazırlamaya devam edeceğini belirtti.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise festivalin her yıl farklı bir kentte düzenlenmesinin taşıdığı öneme dikkat çekti. Turizm ile sinema sektörü arasındaki stratejik bağı geçmişte Amerikalıların iyi yönettiğini ancak artık bu alanda Türkiye'nin lider konumda olduğunu belirten Güven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada yaklaşık 1 milyar insan, Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyor. Amerika kendi yaşam biçimini filmleriyle izleyiciye götürürken, Türk dizileri ise izlendiği ülkelerdeki insanları doğrudan Türkiye'ye davet ediyor. İnsanlar dizilerin çekildiği mekanları gözleriyle görmek için ülkemize geliyor."

Türkiye'nin küresel ölçekte tanıtımı için GoTurkey platformunda yayınlanan mikro dizilere değinen Güven, Antalya, İstanbul ve Kapadokya'da çekilen 5 diziye ek olarak yeni projelerin de yolda olduğunu müjdeledi. Burak Özçivit'in başrolde olduğu İzmir-Urla-Çeşme dizisinin yanı sıra Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı Bodrum tanıtım dizisinin de yayına gireceğini belirten Güven, Ankara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için de kısa dizi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Dünyadaki tüm dijital platformlara yüklenen bu 2'şer dakikalık bölümlerin kısa sürede 3 milyar görüntülenme süresine ulaştığını vurguladı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, 11 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında CSO Ada Ankara'da düzenlenecek ödül töreninde 7 farklı dalda toplam 21 ödülün dağıtılacağını açıkladı. Turnuvaya 35 ülkeden 385 filmin başvurduğunu belirten Türk; Oscar, Emmy ve Cannes ödüllü dünyaca ünlü yönetmenlerin öğrencilerle bir araya geleceğini ve film gösterimlerinin üniversite salonlarında devam edeceğini aktardı.

Dünya Film Festivalleri Komitesi Başkanı Can Saraçoğlu da İstanbul'da başlayan ve Kapadokya, Gaziantep, Antalya ile Efes'in ardından bu yıl Ankara'da devam eden organizasyonun, sadece bir film festivali değil aynı zamanda küresel bir turizm tanıtım etkinliği olduğunu belirtti. Açılış programı, Avrupa ve Kuzey Amerika UNESCO Kulüpleri ve Dernekleri Federasyonu Başkanı Loannis Maronitis'in Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk'e plaket takdim etmesiyle son buldu.