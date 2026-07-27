Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali sona erdi

Final gösterisi yoğun ilgi gördü

Festivalin kapanış programı, Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 20.00'de başlayan final gösterisini çok sayıda vatandaş takip etti. Renkli kostümler ve birbirinden farklı halk dansları performansları izleyicilere görsel şölen yaşattı. Final programını Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller de izledi.

Altı gün süren festival, farklı kültürleri dansın ortak diliyle buluşturarak sona erdi.