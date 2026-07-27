Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali, Çobanlı İskelesi Meydanı'nda gerçekleştirilen final gösterisiyle sona erdi. 21-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya ve Gürcistan'dan gelen halk dansları ekipleri Samsun'un farklı noktalarında gösteriler sundu. Toplam 12 ülkeden 480 dansçının katıldığı festival, kentte binlerce vatandaşı müzik ve dansla buluşturdu.
Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali sona erdi
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali, 12 ülkeden 480 dansçının sahne aldığı final gösterisiyle tamamlandı. Altı gün süren festival, binlerce vatandaşı müzik ve dansla buluşturdu.Kaynak: İHA
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Final gösterisi yoğun ilgi gördü
Festivalin kapanış programı, Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 20.00'de başlayan final gösterisini çok sayıda vatandaş takip etti. Renkli kostümler ve birbirinden farklı halk dansları performansları izleyicilere görsel şölen yaşattı. Final programını Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller de izledi.
Altı gün süren festival, farklı kültürleri dansın ortak diliyle buluşturarak sona erdi.
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