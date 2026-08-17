Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde düzenlenen Uluslararası Kınık Çömlek & Sanat Festivali’ne katıldı.

Yaklaşık bir asırdır kuşaktan kuşağa aktarılan çömlekçilik geleneğinin yaşatıldığı festivalde; ustaların el emeğiyle şekillenen eserler, çömlek sanatının incelikleri ve Kınık’ın köklü kültürel mirası ziyaretçilerle buluştu.

Vali Sözer, festival alanında çömlek atölyelerini ve sergi alanlarını ziyaret ederek ustalar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer, Kınık’ın çömlekçilikle özdeşleşen kültürel mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve daha geniş kitlelere tanıtılması adına emek veren tüm ustalara ve festivalin düzenlenmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.