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Kaynak: AA

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre, 16 Haziran’a kadar devam edecek organizasyonda Türkiye 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı’nın yanı sıra Litvanya, Sırbistan ve Romanya mücadele edecek.

Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz izleyebilecek. Turnuvadaki tüm maçlar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nın maç programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Litvanya-Sırbistan

20.15 Türkiye-Romanya

15 Haziran Pazartesi:

18.00 Romanya-Sırbistan

20.15 Türkiye-Litvanya

16 Haziran Salı:

18.00 Litvanya-Romanya

20.15 Türkiye-Sırbistan