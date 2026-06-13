Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre, 16 Haziran’a kadar devam edecek organizasyonda Türkiye 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı’nın yanı sıra Litvanya, Sırbistan ve Romanya mücadele edecek.
Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz izleyebilecek. Turnuvadaki tüm maçlar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası'nın maç programı şu şekilde:
Yarın:
18.00 Litvanya-Sırbistan
20.15 Türkiye-Romanya
15 Haziran Pazartesi:
18.00 Romanya-Sırbistan
20.15 Türkiye-Litvanya
16 Haziran Salı:
18.00 Litvanya-Romanya
20.15 Türkiye-Sırbistan