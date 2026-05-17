Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa ile Türkiye sinemasını yıllardır bir araya getiren köklü etkinliklerden Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 26’ncı kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" mottosuyla düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı, Taksim The Marmara Otel'de sinema dünyasından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Lansmana Menderes Samancılar, Ayten Uncuoğlu, Coşkun Göğen ve Halil İbrahim Ceyhan gibi çok sayıda oyuncu, yönetmen ve sinema emekçisi katıldı.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın ev sahipliğinde düzenlenen lansmanda, etkinliğin program detayları paylaşıldı. Sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan Sıtkı, gösterimlerin sadece sinema salonlarıyla sınırlı kalmayacağını, farklı şehir ve mekanlarda yapılacak etkinliklerle kültürlerarası bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Festivalde küresel meselelere de değinileceğini aktaran Sıtkı, “Savaş ve Ekonomik Krizin Sinemaya Etkileri” başlığının yanı sıra DFF Frankfurt Film Müzesi ortaklığıyla “Sinema Diliyle Göç” panellerinin gerçekleştirileceğini müjdeledi.

Festival kapsamında bu yıl verilecek Onur Ödülleri'nin; Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen’e takdim edileceği açıklandı. Almanya’daki büyük açılışa katılamayacak olan usta sanatçılar Ayten Uncuoğlu ile Coşkun Göğen’e ödülleri, İstanbul’daki lansmanda usta oyuncu Menderes Samancılar ve Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı tarafından takdim edildi.

Festivalin bu yılki Vefa Ödülü ise genç yaşta aramızdan ayrılan oyuncu Yılmaz Zafer anısına verilecek. Ödül, Frankfurt'ta düzenlenecek açılış gecesinde sanatçının eşi Perihan Savaş’a teslim edilecek.

Etkinlikte sinemaseverlerin merakla beklediği yarışma finalistleri de paylaşıldı:

Uzun Metraj Kategorisi Finalistleri: “Tavşan İmparatorluğu”, “O da Bir Şey mi”, “Gündüz Apollon Gece Athena”, “Barselo”, “Buradayım İyiyim”, “Sahibinden Rahmet”, “Gülizar”, “Bildiğin Gibi Değil”, “Aldığımız Nefes”, “Perde” ve “Noir”.

Belgesel Kategorisi Finalistleri: “Berona”, “Filos”, “Kavak Ağacının Gölgesinde”, “Roman Gibi”, “Muzaffer”, “YeniHan”, “Biz Radyoyu Çok Sevdik”, “Kitabın Rüyası”, “Baletler Köyü”, “Pirlerin Düğün”, “Ali Amca” ve “Fısıldayan Duvarlar”.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Frankfurt merkezli olmak üzere Offenbach, Wiesbaden, Rodgau ve Dietzenbach gibi farklı şehirlerde gerçekleştirilecek film gösterimleriyle izleyicilere sinema dolu günler yaşatacak.