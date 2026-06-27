Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gebze Belediyesinin iş birliğinde Beylikdağı mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 50 kulüpten 310 sporcu pedal çeviriyor.

Turnuvanın ilk gününde master erkekler ve kadınlar (DEAF), 17 yaş altı kadınlar, 15, 13 ve 11 yaş altı erkekler ile kadınlar, ayrıca 19 yaş üzeri elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılıyor.

Organizasyon, yarın elit erkekler ve kadınlar ile genç erkekler ve kadınlar kategorilerindeki mücadelelerle devam edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, yarışların Türkiye Şampiyonası'nın 3. etabı kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bugün ulusal yarışların yapıldığını, yarın da ulusal ve uluslararası yarışların gerçekleştirileceğini belirten Kocaman, "Bu yarıştan puan alan sporcularımız genel klasman puanlarını artırarak eylül ayında yapacağımız Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk formalarını giymeye hak kazanacaklar. O yüzden genel klasman formaları bu yarışta çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, yarın dereceye giren sporculara törenle ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erecek.