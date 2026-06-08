Kentin yüksek rakımlı yaylalarında tamamen doğal yollarla üretilen karakovan balı, yarışmada 4'üncü kez "Altın Bal" ödülünün sahibi olarak kalitesini küresel ölçekte tescilledi.

Yarışma kapsamında Paris'teki tam teşekküllü laboratuvarlarda sıkı bir incelemeden geçirilen Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen zenginliği gibi en kritik kalite parametrelerinde tam not almayı başardı. Yaklaşık 200 uluslararası üreticinin katıldığı bu zorlu değerlendirmeden zirvede çıkan Bitlis balı, bölgedeki arıcılık camiasında büyük bir sevinç yarattı.

"HEDEFİMİZ SADECE ÜRETİM DEĞİL, KÜLTÜRÜ YAŞATMAK"

Mesleği aile büyüklerinden devralarak üçüncü kuşak olarak sürdüren Bitlisli arıcı Serdar Nevzat Ersan, kazanılan bu başarının ardında yılların emeği ve büyük bir özveri olduğunu vurguladı. Kentin benzersiz florasının ve el değmemiş yaylalarının bu kalitedeki en büyük pay sahibi olduğunu belirten Ersan, şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis balının üst üste dört kez uluslararası düzeyde böyle bir ödüle layık görülmesi, kentimizin arıcılık potansiyelini ve muazzam doğal zenginliğini dünyaya bir kez daha kanıtladı. Amacımız sadece bal üretmek değil; nesilden nesile aktarılan bu köklü arıcılık kültürünü geleceğe taşımak. Bu başarı, bölge balımızın küresel bir marka haline gelme sürecine de çok ciddi bir ivme kazandırıyor."