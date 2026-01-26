Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktora ve doktora sonrası araştırmalarını sürdüren yabancı uyruklu araştırmacılar, Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Prof. Dr. Ramazan Erenler, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Cezayir’den Bennoui Sid Ahmed (Blida-1 Üniversitesi), Mehdi Boudjatit (Algiers-1 Üniversitesi), Fatima Zohra Bououden (Jijel Üniversitesi), Pakistan’dan Dr. Komal Shah ve Dr. Oan Muhammad Sahito (Sindh Üniversitesi) ile Dr. Khalida Naseem (Central Punjab Üniversitesi) yer aldı.



REKTÖR YILMAZ: “ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”



TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sahip olduğu laboratuvar olanaklarının uluslararası araştırmacıların kullanımına açılmasının bilimsel üretkenliği artırdığını belirterek, bu tür iş birliklerinin Üniversitemizin küresel akademik görünürlüğüne önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Araştırmacıları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Katılımlarından ve ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür etti.



SERTİFİKALAR TAKDİM EDİLDİ



Ziyaretin sonunda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yürüttükleri akademik çalışmalar dolayısıyla araştırmacılara sertifikaları Yılmaz tarafından takdim edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.