Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Hakkında insan ticareti ve fuhuş suçlarından kesinleşmiş 43 yılı aşkın hapis cezası bulunan şahıs, Iğdır’da düzenlenen yol uygulamasında yakalanarak tutuklandı.



Güvenlik güçleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon yapıldı. Edinilen bilgilere göre, hakkında “İnsan Ticareti Yapma” ile “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek ve Yer Temin Etmek” suçlarından 43 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin 480 TL adli para cezası bulunan N.S. (1973 doğumlu, Azerbaycan uyruklu) isimli şahıs, uluslararası seviyede aranıyordu.



Şüphelinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Iğdır–Nahçıvan yolu üzerinde yapılan şok yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde, aranan şahsın N.S. olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan N.S., cezaevine teslim edildi. Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdiler.