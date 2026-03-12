Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu’nun (Tour of Antalya) ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki The Land of Legends Tema Parkı’ndan 23 takım ve 134 sporcunun katılımıyla başladı. 145 kilometrelik etap, Muratpaşa ilçesi Erdal İnönü Parkı’nda tamamlandı ve Li Ning Star sporcusu Shnyrko birinci oldu.

Etabı, Özbekistan National takımından Sergey Rostovtsev ikinci, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

Genel klasman lideri Shnyrko’ya turkuaz mayonun yanı sıra lacivert renkli “en iyi sprinter” mayosu verildi. Beyaz renkli “en iyi genç binici” mayosu Ramazan Yılmaz’a, kırmızı renkli “en iyi tırmanışçı” mayosu ise Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken’e takdim edildi.

Yaklaşık 508 kilometrelik ve 4 etaplı Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, 15 Mart Pazar günü sona erecek.