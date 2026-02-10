İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ortaklığıyla bu yıl 18’incisi düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde genç opera sanatçılarını sanat dünyasıyla buluşturdu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden başvuran genç yeteneklerin yer aldığı yarışmada ödüller, Üniversite ve Genç Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride sahiplerini buldu.

Bu yıl yarışmaya yapılan başvurular, video kayıtları üzerinden gerçekleştirilen ön eleme ile değerlendirildi. Toplam 97 başvuru arasından seçilen 61 genç solist, İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde performans sergilemeye hak kazandı. İkinci eleme ve yarı final sürecinin ardından her iki kategoride dereceye giren isimler açıklandı.

Üniversite kategorisinde birincilik ödülüne Muhammed Gökberk layık görülürken, ikincilik Berkan Demir’in, üçüncülük ise İdil Meryem Karakuzu’nun oldu. Bu kategoride ayrıca Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü Ali İsmail Doğrukul’a, Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü ise Alpaslan Sevim’e verildi.

Genç Profesyoneller kategorisinde ise birincilik ödülünü Enes Aksu kazanırken, ikinci sırada Kemal Atakan Korkmaz, üçüncü sırada Selen Doğa Yeni Ekinci yer aldı. Bu kategoride Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü Kemal Atakan Korkmaz’a, Jeanette Thompson Özel Ödülü Ayben Bağcı’ya, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü ise Eda Umay Akan’a takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren bazı genç sanatçılar, jüri üyeleri tarafından yurt dışında eğitim ve sanat çalışmalarına katılmaları için davet edildi. Ödül töreni sırasında duygusal anlar yaşanırken, her iki kategorinin kazananları jüri üyeleri, piyanist eğitmenler ve sponsorlarla birlikte 2026 yarışmasına ait anı fotoğrafını çektirdi.

FİNALE KALAMAYANLAR İÇİN ÖZEL DESTEK

Final aşamasına geçemeyen yarışmacılar da organizasyon kapsamında unutulmadı. Genç sanatçıların gelişimine katkı sağlamak amacıyla jüri üyeleriyle birebir geri bildirim görüşmeleri düzenlendi.

Ödül dağılımına göre, Genç Profesyonel kategorisinde birinciye 85 bin TL, ikinciye 65 bin TL, üçüncüye 45 bin TL verildi. Üniversite kategorisinde ise birincilik ödülü 45 bin TL, ikincilik 35 bin TL, üçüncülük 25 bin TL olarak belirlendi.

Zehra Yıldız Opera Vakfı’nın her iki kategori için verdiği özel ödüller 25 bin TL, Necdet Aydın Sahne Yorumu ve Jeanette Thompson Özel Ödülleri ise 20 bin TL olarak açıklandı.

ULUSLARARASI JÜRİ KADROSU

Yarışmanın jüri koltuğunda, uluslararası opera dünyasında tanınmış isimler yer aldı. Jüri başkanlığını İzmir Devlet Opera ve Balesi eski müdür ve sanat yönetmeni, solist sanatçı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Aytül Büyüksaraç üstlendi.

Jüride ayrıca; Glyndebourne, Kanada ve Chicago Operaları’nın eski genel müdürü Brian Dickie, Bonn Tiyatrosu Opera Direktörü Marcus Carl, Kanttila Management kurucusu ve sanat yönetmeni Kalle Kanttila, Savonlinna Müzik Akademisi Opera Bölüm Başkanı Eija Tolpo, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Başkanı Prof. Linet Şaul, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü ve keman sanatçısı Emel Akçay Özer, Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü Yiğit Günsoy ile Zehra Yıldız Opera Vakfı Başkanı Caner Akın jüri üyesi olarak görev aldı.