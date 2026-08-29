Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ulugazi Yağlı Güreşleri tamamlandı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile Erkan Taş karşı karşıya geldi.

Rakibini mağlup eden Orhan Okulu, başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.

83 YIL SONRA YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği değeri yaşatmak amacıyla 1933-1938 yılları arasında düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri, 83 yıl aradan sonra 2021’de İBB tarafından yeniden başlatılmıştı.

Geleneksel organizasyon, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirildi.

500 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Er meydanında 9’u altın kemerli 64 başpehlivan olmak üzere 14 boyda toplam 500 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun açılışını İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı.

Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ve çok sayıda sporsever katıldı.

FİNALDE KIYASIYA MÜCADELE

Güreşlerde İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil ve Mustafa Taş gibi önemli başpehlivanlar da yer aldı.

Finalde Erkan Taş’ı mağlup eden Orhan Okulu, altın kemeri kazandı.

Okulu’ya kemerini İBB Başkanvekili Nuri Aslan takdim etti.

Organizasyonda üçüncülüğü Abdullah Güngör, dördüncülüğü ise Seçkin Duman elde etti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın koruması Oğuzhan Tekmen ise büyükorta boyda üçüncü oldu.

“KIŞ BOYUNCA HAFTANIN ALTI GÜNÜ ANTRENMAN YAPIYORUZ”

5. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Orhan Okulu, müsabakaların ardından açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun güzel bir atmosferde geçtiğini belirten Okulu, şunları söyledi:

“Çok güzel bir organizasyon vardı burada. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İBB Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum ata sporumuza verdiği desteklerden dolayı. Buranın atmosferi, seyircisi çok güzeldi. Güreşe 64 başpehlivanımız katıldı. Orada kıran kırana mücadele verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Burada birincilik bana nasip oldu.”

Okulu, hazırlık sürecine de değinerek, “Kış boyunca haftanın altı günü antrenman yaparak, yazın da her hafta güreşerek hazırlanıyoruz. Yarın da inşallah kendi memleketim Antalya’da Korkuteli meydanında olacağım. İnşallah orada da birinci olmak nasip olur” dedi.