Bursa Uludağ'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Yol kenarındaki duvar üstünde biriken taze karı yiyerek susuzluğunu gideren bir sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımıyla kameraya yansıdı.
Uludağ’ın delikanlısı sincap: Karla susuzluğunu giderdi: Kalbi dertli
Bursa Uludağ'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Yol kenarındaki duvar üstünde biriken taze karı yiyerek susuzluğunu gideren bir sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımıyla kameraya yansıdı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Paylaşımda Ferdi Tayfur'un duygusal şarkısı eşliğinde esprili bir anlatım kullanıldı.
“Bugün rotamızda kalbi dertli, boğazı kurumuş bir ‘Uludağ delikanlısı’ var... Şehrin beyaz örtüsü altında Ferdi Tayfur hayranı bir sincapla karşılaşırsanız şaşırmayın.
Görüntülerde sincap (bilimsel adıyla Sciurus anomalus), donan su kaynakları nedeniyle karı “kar şerbeti” niyetine yalıyor. DKMP, bu davranışın kışın yaygın olduğunu belirterek açıklıyor.
Paylaşımda ayrıca sincapların kış uykusuna yatmadığı vurgulanıyor: Sadece fırtınalı günlerde yuvalarında saklanıyorlar, hava açınca dışarı çıkıp kar tadımına devam ediyorlar.
Kabarık kuyrukları denge sağlarken, uyurken battaniye görevi de görüyor.
Ziyaretçilere uyarı: Bu minik dostları uzaktan sevip huzurlarını bozmamak önemli, çünkü kar altında büyük bir kış hazırlığı ve yaşam mücadelesi var.
Bu tatlı görüntü, Uludağ'ın vahşi yaşam zenginliğini ve doğanın mucizelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.