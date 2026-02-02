Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı

Bir başka otel yöneticisi Harbi Türk ise tatilin dolu dolu geçtiğini, önceki sezonlara göre daha hareketli bir dönem yaşadıklarını kaydetti. "Son yılların en iyi doluluk oranlarıyla geçti diyebiliriz" ifadesini kullanan Türk, çocukların eğlencesinin kendilerini özellikle mutlu ettiğini, pistlerin ve tesislerin tamamen dolduğunu belirtti. Her otelin kendine özgü çocuk etkinlikleri ve özel kayak dersleriyle tatilin keyifli geçtiğini vurguladı.