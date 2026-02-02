Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı

Uludağ, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi gördü ve kayakseverlerin gözdesi oldu. Bursa merkeze karayoluyla yaklaşık 40 kilometre, 9 kilometrelik teleferik hattıyla da kolay ulaşım sunan merkez, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 1

Tatil süresince günübirlik ziyaretçiler ile otellerde konaklayan misafirler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı 300 ila 1.980 metre rakımlardaki 20 kayak pistinde kayak ve snowboard keyfi yaşadı.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 2

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktasında yer alan yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesisler, yüksek doluluk oranlarıyla işletmecileri ve esnafı memnun etti.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 3

Uludağ’daki bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Berk Söz yaptığı açıklamada, kar yağışlarının da katkısıyla son yılların en yoğun yarıyıl tatilini geçirdiklerini belirtti.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 4

Bu sezon konaklamalı misafir talebinin, günübirlik ziyaretlere kıyasla belirgin şekilde arttığını ifade eden Söz, tesislerinin açıldığı günden beri yüzde 80’in altına düşmediğini vurguladı.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 5

"Son 3 senedir en iyi geçirdiğimiz sömestir tatili" diyen Söz, erken rezervasyonlar nedeniyle birçok talebi karşılayamadıklarını anlattı. Minik misafirler için her akşam sinema geceleri, el işi atölyeleri, yüz boyama gibi etkinlikler düzenlediklerini, temel kayak eğitimleriyle çocukların kayaktan keyif almasını sağladıklarını ekledi.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 6

Yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Söz, "Bu yoğunluğa, uykusuz geçirdiğimiz günlere ve kar yağışlarına hasret kalmıştık. Özlediğimiz Uludağ’a bu sene kavuştuk diyebiliriz" dedi.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 7

Ulaşım kolaylıklarına da değinen Söz, yeni yollarla Manisa ve İzmir’den 3 saatte, İstanbul’dan köprü kullanılarak aynı sürede ulaşılabildiğini, Marmara’nın merkezinde yer alan Uludağ’ın bu avantajlarla tercih edildiğini söyledi.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 8

Bir başka otel yöneticisi Harbi Türk ise tatilin dolu dolu geçtiğini, önceki sezonlara göre daha hareketli bir dönem yaşadıklarını kaydetti. "Son yılların en iyi doluluk oranlarıyla geçti diyebiliriz" ifadesini kullanan Türk, çocukların eğlencesinin kendilerini özellikle mutlu ettiğini, pistlerin ve tesislerin tamamen dolduğunu belirtti. Her otelin kendine özgü çocuk etkinlikleri ve özel kayak dersleriyle tatilin keyifli geçtiğini vurguladı.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 9

Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu da son yılların en iyi yarıyıl tatilini yaşadıklarını ifade etti. Kar yağışlarının etkisiyle beklentilerinin karşılandığını söyleyen Özenoğlu, "Bu günleri özlemiştik. Bu sene yoğunluk açısından umduğumuz gibi geçti" dedi.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 10

şletmelerinin doğayla iç içe, izole ve ev hissi veren bir ortam sunduğunu, 1650 rakımdaki çam ormanları içinde 4-6 kişilik ailelere uygun konaklama imkânı sağladıklarını anlattı.

Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 11
Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 12
Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 13
Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 14
Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 15
Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 16
Uludağ’da yarıyıl coşkusu: Pistler doldu, oteller taştı - Resim: 17
Kaynak: AA
