Kış turizminin en önemli yerlerin Uludağ’da Fahri Otel telesiyejinde arıza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

TATİLCİLER KURTARILDI

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Jandarma ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla 40 kayaklı tatilci de sağ salim telesiyejlerden indirildi. Kayakçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.