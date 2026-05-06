ULUDAĞ'DA MAYIS SÜRPRİZİ: KAR 67 SANTİMİ BULDU, PİSTLER DOLDU TAŞTI

Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden Uludağ, Mayıs ayında eşine az rastlanır bir yoğunluk yaşıyor. Bayram havasında geçen kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle, tatilciler kayak takımlarını sandıklardan yeniden çıkardı.

4 GÜN ARALIKSIZ YAĞDI

1 Mayıs sabahı başlayan ve 4 gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonucunda zirvede kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 dereceye kadar gerilediği Uludağ’da, oteller bölgesi yeniden beyaza büründü.

SEZON FİNALİNE ÖZEL "ÜCRETSİZ" JEST

Uludağ'ın en gözde noktalarından biri olan 2 bin 250 rakımlı Tutyeli Tepesi'nde bulunan 1400 metre uzunluğundaki pist, işletmeciler tarafından sezon finaline özel olarak ücretsiz hale getirildi. Sabah saat 10.00’dan itibaren telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan kayakseverler, hem kışın sertliğini hem de bahar güneşinin sıcaklığını aynı anda yaşadı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Bursa kent merkezinden ve çevre illerden gelen yoğun talep üzerine işletme yönetimi sevindirici bir karar daha aldı. Tutyeli Pisti, yarın da gün boyu kayakseverleri ücretsiz olarak ağırlamaya devam edecek.