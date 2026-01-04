Sis ve rüzgarın etkili olduğu Oteller Bölgesi’nde kayak ve snowboard yapanlar zaman zaman güçlük çekiyor. Pistler ağırlıklı olarak günübirlik ziyaretçilerle dolarken, bazıları öğretmenler eşliğinde kayak öğreniyor. Orta Doğu’dan gelen bazı turistler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirerek kayak yapıyor.

DENETİM SÜRÜYOR

Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle teleferik seferleri iptal edilirken, zirveye çıkanlar kara yolunu tercih ediyor. Jandarma ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürüyor.

HAVA DURUMU

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nün ölçümüne göre Oteller Bölgesi’ndeki kar kalınlığı 54 santimetre olarak belirlendi. Hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 4 derece olarak ölçülen Uludağ’da çarşamba gününe kadar kar yağışı beklenmiyor.