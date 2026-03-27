Uluslararası Voleybol Federasyonu takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi’nde, Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştiriliyor.

Toplam 10 bin dolar ödülün dağıtılacağı turnuvada, 6 farklı ülkeden 19 takım ve çok sayıda sporcu yer alıyor.

Uludağ’ın zirvesinde düzenlenen ve görsel açıdan dikkat çeken organizasyonda final müsabakaları 29 Mart Pazar günü oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı ve organizasyon direktörü Oğuz Değirmenci, yaptığı açıklamada turnuvanın grup karşılaşmalarıyla başladığını ifade etti.

Değirmenci, 3 gün sürecek organizasyonda final maçlarının pazar günü oynanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etabı organizasyonu Uludağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Her takım 4'er kişiden oluşuyor. Burada Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar var. Bugün grup maçlarıyla organizasyon başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek. Pazar günü de yarı final maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz sona erecek."