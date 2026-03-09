Tatbikat; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Çığ olaylarına müdahalede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanırken, senaryo kapsamında çığ altında kalan afetzedelerin yerinin belirlenmesi, sinyal tespiti, hassas sondalama, kontrollü kazı, tıbbi müdahale ve güvenli tahliye aşamaları sahada uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat boyunca ekiplerin birlikte çalışma yeteneği, hızlı intikal kapasitesi ve olay yeri yönetim becerileri de test edildi.

Çalışmaya 31 farklı arama kurtarma ekibinden toplam 150 personel katıldı. Tatbikatta AFAD Bursa’nın yanı sıra Hayrat AKE, İHAKUT, Gürsu Belediyesi AKE, Telekom AKE, UEDAŞ AKE, BURULAŞ AKE, ÇAK, UMKE, BUSKİ AKE, KUMDAK, Gençlik ve Spor Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi OSAK Ekibi, AKUT Bursa, Nilüfer Belediyesi AKE, ANASAR, Bursa İtfaiyesi, NAK, TAK, İNDAK, BAM, Coşkunöz CAK, MAG-AME, BAKUT, ANDA, Yıldırım AKE, Karayolları AKE, MEB AKUB ve İBAG ekipleri yer aldı.

Tatbikat, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan’ın koordinasyonunda, AFAD Bursa Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy’un olay yeri yönetimiyle başarıyla tamamlandı. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afetlere hazırlık çalışmalarını planlı, koordineli ve çok paydaşlı bir anlayışla sürdürmeye devam ediyor.