Bursa’da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Uludağ yolunda heyelan meydana geldi. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Uludağ’a gitmek isteyenler dikkat: Sağanak yağmur heyelana yol açtı
Bursa’da iki gündür aralıksız süren kuvvetli sağanak yağış, Uludağ yolunda toprak kaymasına neden oldu. Heyelan yüzünden kapanan yol, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.Kaynak: DHA
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Kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Uludağ yolunda da toprak kayması meydana geldi.
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Saat 06.00 sıralarında, Milli Park Gişeleri'nden sonra 38'inci kilometrede yaşanan heyelan sonucu yol, ulaşıma kapandı. Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ihbarla bölgeye Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Yol, ekipler tarafından iş makineleri ile temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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