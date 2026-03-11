Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Sarpdere – Damarlı yolunda kar yağışı sonrası zeminde yaşanan çökme, sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Vatandaşlar acil müdahale bekliyor.



Ordu’nun iç kesimlerini birbirine bağlayan kritik güzergahlardan biri olan Ulubey-Gölköy karayolu, üst üste yaşanan toprak kaymalarıyla sarsıldı. Sarpdere–Damarlı mevkiinde meydana gelen göçükler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

13. KİLOMETREDE YOL ÇÖKTÜ

7 ve 8 Mart tarihlerinde bölgede etkili olan yağışlar ve arazi yapısının tetiklediği heyelanlar, karayolunda ciddi hasara yol açtı. Yolun 13’üncü kilometresinde meydana gelen çökme sonrası, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR: 6 YENİ NOKTA DAHA TESPİT EDİLDİ

Bölgede inceleme yapan ekiplerden endişe verici bir haber daha geldi. Yapılan teknik kontrollerde, güzergah üzerindeki 6 farklı noktada daha heyelan belirtisi ve toprak kayması tespit edildi. Yetkililer, zeminin hala hareketli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, yetkililer özellikle gece sürüşü yapacak olan vatandaşları; trafik işaretçilerine uymaları, hızlarını düşürmeleri ve bu güzergahta oldukça dikkatli seyretmeleri konusunda önemle uyardı.

Akoluk Mahallesi Muhtarı Ramazan Kiplitçi de yaptığı açıklamada Sarpdere Damarlı Yolu Akoluk Mahallesi’nde 13. km'de, şu an çok büyük bir heyelan oluşmuştur. An karayolları bölge şefine söylemiş, bulunmaktayı bulunmaktayız. Bölge şefimizde olaya müdahil oldui Şu an ekipler en kısa zamanda tek şeritte yolu verdi, en kısa zamanda da yolun açılışını yapacaklar.”