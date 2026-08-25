Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İçişleri Bakanlığı tarafından Ordu Ulubey ilçesine İrem Ayşegül Çetin, Korgan ilçesine ise Serhat Satış Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.

Yeni Kaymakam Vekilleri Çetin ve Satış, görevlendirilmelerinin ardından Ordu Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.

VALİ EROL BAŞARI DİLEDİ

Valimiz Sayın Muammer Erol, İçişleri Bakanlığımızca Ulubey İlçemize Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen İrem Ayşegül Çetin ile Korgan ilçemize Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Serhat Satış’ı kabul ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.