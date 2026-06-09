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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Ulubey ile Gürgentepe ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunun, sürücülerin korkulu rüyası olan Dokuz Dolambaç mevkiisinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS MADDİ HASAR ALDI

Edinilen bilgilere göre, Gölköy ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Cavat Akarik idaresindeki minibüs, Dokuz Dolambaç mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Savrulan minibüs, yol kenarındaki engellere çarparak durabildi. Kaza sonrasında minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Sürücü YaralandıKazanın hemen ardından çevredeki diğer sürücüler durumu acil sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Cavat Akarik’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı olarak en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.