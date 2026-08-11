Kaynak: İHA

ultrAslan lideri Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Zafer işareti yaparak “Sayın Öcalan’a özgürlük” dedi. MASAK verilerine göre baba-oğul hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.



ÖCALAN PROTESTOSU

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Şirin, adliye girişinde basın mensuplarına “zafer” işareti yaptı. Şirin, “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözleriyle “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında PKK mensuplarına yönelik hazırlanan çerçeve yasa ve olası af düzenlemesini eleştirdi. Şirin’in yakınlığıyla bilinen Büyük Birlik Partisi (BBP) de söz konusu düzenlemeye karşı çıkıyor.”



Şirin ve ailesi mercek altında: Milyonlarca liralık para trafiği

notbir.com.tr'nin haberine göre: MASAK analizine dayandırılan bilgilere göre Muzaffer Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında yaklaşık 51 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu öne sürüldü. 26 yaşındaki Şirin’in hesaplarındaki milyonluk hareketler de dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aileye ilişkin mali incelemelerin tamamlandığı bildirildi. 10 Ağustos 2026 tarihli olduğu belirtilen MASAK analizine dayandırılan bilgilere göre, Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin’in banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Söz konusu analizde yer aldığı iddia edilen verilere göre, İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında yaklaşık 38 milyon 440 bin TL, Muzaffer Şirin’in hesaplarında ise yaklaşık 12 milyon 558 bin TL tutarında işlem hacmi bulunduğu öne sürüldü. Böylece iki ismin hesaplarındaki toplam hareketin yaklaşık 51 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.

26 yaşında 38,4 milyonluk işlem hacmi

MASAK analizine dayandırılan bilgilere göre, 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin’in 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki banka hareketleri incelendi. Bu dönemde Şirin’in hesaplarında toplam 38 milyon 440 bin 538 TL’lik bankacılık işlemi gerçekleştiği öne sürüldü.

İddiaya göre, bu tutarın 17 milyon 653 bin TL'si hesaba gelen, 16 milyon 933 bin TL'si ise hesaptan çıkan paralardan oluştu. Bunun yanı sıra hesaplara yaklaşık 2 milyon 139 bin TL nakit yatırıldığı ve 1 milyon 713 bin TL civarında nakit çekildiği belirtildi.

Rapora dayandırılan bilgilere göre Şirin’in hesaplarındaki hareketlilik özellikle son yıllarda arttı. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon TL olan yıllık işlem hacminin 2023’te 9 milyon 325 bin TL’ye, 2024’te ise 11 milyon 331 bin TL’ye yükseldiği öne sürüldü. 2025 yılında yaklaşık 7 milyon 951 bin TL, 2026’nın 7 Ağustos’a kadar olan bölümünde ise 7 milyon 487 bin TL’lik işlem hacmi bulunduğu iddia edildi.

Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12,5 milyon TL

Muzaffer Şirin’in 2011-2026 dönemine ilişkin hesaplarında ise yaklaşık 12 milyon 558 bin TL’lik işlem hacmi bulunduğu öne sürüldü. Rapora dayandırılan bilgilere göre bu tutarın 6 milyon 36 bin TL’si hesaba gelen, 3 milyon 642 bin TL’si ise hesaptan çıkan paralardan oluştu. Ayrıca 2 milyon 580 bin TL’yi aşan nakit çekim gerçekleştirildiği iddia edildi.

Muzaffer Şirin’in hesaplarındaki en dikkat çekici artışın 2023 yılında yaşandığı öne sürüldü. Buna göre 2022 yılında yaklaşık 58 bin TL seviyesinde olan yıllık işlem hacminin, 2023’te 6 milyon 883 bin TL’ye çıktığı belirtildi.

Tek şirketten 4,3 milyon TL

Analizde yer aldığı öne sürülen bilgilere göre Muzaffer Şirin’in en yüksek tutarlı para ilişkilerinden biri Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleşti. Şirin’in 2017 yılından bu yana söz konusu şirketle çalıştığı ve şirket tarafından hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin TL gönderildiği iddia edildi.

Ayrıca Muzaffer Şirin adına 2023 model Peugeot 3008 marka araç ile İstanbul Güngören ve Balıkesir Ayvalık’ta taşınmaz kayıtlarının bulunduğu öne sürüldü.

26 yaşındaki Şirin'in mal varlığı da mercek altında

MASAK analizine dayandırılan bilgilere göre, İbrahim Şamil Şirin’in kayıtlı gelirleri ile adına kayıtlı olduğu belirtilen mal varlığı arasında dikkat çekici bir fark bulunduğu belirtildi. Şirin’in son olarak bir medya kuruluşunda şoför olarak çalıştığı ve aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 TL olduğu iddia edildi. Aynı iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 TL olduğu ifade edildi.

Buna karşın Şirin’in adına İstanbul Çatalca’da 5 bin 2 metrekarelik tarla ile Güngören’de çatı arası piyesli bir mesken olmak üzere iki taşınmaz kayıtlı olduğu öne sürüldü. Analizde Şirin’in herhangi bir şirkette ortaklık veya yöneticilik kaydına rastlanmadığı da iddia edildi.

Elektronik para hesaplarında da milyonlar var

Rapora dayandırılan bilgilere göre İbrahim Şamil Şirin’in Papara, Pay Fix, IQ Money ve çeşitli elektronik ödeme kuruluşlarıyla yaptığı işlemler de incelemeye alındı. Bu hesaplardan Şirin’in banka hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin 88 TL geldiği, söz konusu kuruluşlara ise 784 bin 647 TL gönderildiği öne sürüldü.

En yüksek hareketin Papara üzerinden gerçekleştiği iddia edildi. Buna göre Papara’dan 142 ayrı işlemle toplam 1 milyon 548 bin 388 TL geldiği, Şirin’in ise 246 işlemde 406 bin 909 TL gönderdiği belirtildi. Pay Fix üzerinden de 931 bin 650 TL giriş ve 131 bin 515 TL çıkış gerçekleştiği iddia edildi.

MASAK analizinde yer aldığı iddia edilen SGK kayıtlarına göre Şirin’in 2023 yılından itibaren ön muhasebeci, son olarak ise bir medya kuruluşunda şoför olarak çalıştığı belirtildi.

Baba-oğul arasında 1,5 milyon TL'lik hareket

İncelemenin dikkat çeken başlıklarından birinin de Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasındaki para transferleri olduğu öne sürüldü. Rapora dayandırılan bilgilere göre 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasında baba-oğul arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 TL’lik transfer gerçekleşti.

Bu tutarın 1 milyon 390 bin 344 TL’sinin Muzaffer Şirin’den oğluna 59 ayrı işlemle gönderildiği, İbrahim Şamil Şirin’den babasına ise 13 ayrı işlemde toplam 131 bin 617 TL aktarıldığı iddia edildi.



İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında yalnızca babasıyla değil, çok sayıda farklı kişiyle de yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu öne sürüldü. Rapora dayandırılan bilgilere göre Orhan Baştürk ile yaklaşık 2 milyon 245 bin TL, Fahrettin Sincar ile 1 milyon 762 bin TL, İbrahim Gökhan Geyik ile ise 1 milyon 600 bin TL’yi aşan işlem hacmi gerçekleşti.

Bunun yanında, "diğer 1282 farklı kişi" başlığı altında toplam 12 milyon 392 bin TL’lik hareket bulunduğu iddia edildi.

MASAK’ın ortaya koyduğu veriler iki ismin hesaplarında milyonlarca liralık yoğun bir para trafiği bulunduğunu gösterirken, söz konusu mali hareketlerin kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirme yetkili adli makamlar tarafından yapılacak.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.