Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Milbank Quarterly dergisinde yer alan çalışmada, bu ürünlerin meyve-sebze gibi doğal gıdalardan ziyade sigara ile daha fazla benzerlik gösterdiği belirtildi.

Endüstriyel yöntemlerle üretilen ve yapay tatlandırıcı ile renklendiriciler içeren ultra işlenmiş gıdaların, tüketimi artırmak ve bağımlılık yaratmak amacıyla tasarlandığı vurgulandı. Araştırmada şu ifade yer aldı:"Birçok ultra işlenmiş gıda, asgari şekilde işlenmiş meyve ve sebzelerden ziyade, sigarayla daha fazla ortak özelliğe sahip.

"Çalışma, bu gıdaların yol açtığı halk sağlığı tehditleri dikkate alınarak daha katı düzenlemelere kavuşturulması gerektiğini savundu. Ayrıca, ürünlerin "az yağlı" ya da "şekersiz" gibi ifadelerle pazarlanmasının, gerekli yasal düzenlemelerin uygulanmasını geciktirebileceği uyarısında bulunuldu.