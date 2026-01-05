Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili olarak 22 sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bazı sanıklar hakkında hapis cezaları verilirken, bazıları ise beraat etmişti.

Dosya Yargıtay aşamasına taşınırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ülkü Ocakları’nın eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in de bulunduğu sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerinin onanması yönünde görüş bildirdi.

Bu gelişmenin ardından Ülkü Ocakları yöneticisi Mehmet Alper, Sinan Ateş cinayeti sonrası tutuklanan ve ceza alan MHP’li Demirbaş ile Yüksel’in tahliye edilmemesine tepki göstererek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u eleştirdi.

ADALET BAKANINA SERT SÖZLER

Ülkü Ocakları yöneticisi Mehmet Alper, “Sinan Ateş ile FETÖ arasındaki ilişkinin apaçık ortada olmasına, tehdit ve şantaj yoluyla milletten para topladığı iddialarına rağmen iki Yusuf yüzlümüzü zindana kapatan bu düzenin Allah belasını versin. Adalet Bakanı adaletsizlik dağıtmak için orada oturacaksa, Ayşe Ateş otursun daha iyi. Dosya okunmadan, kopyala-yapıştırla kararlar gönderilecekse mevcut Adalet Bakanlığı’nın ne anlamı var? Herkes Ülkücü Hareket’i karşısına alma sırasına girecekse, hodri meydan. Doğrunun acelesi yoktur; bunu da herkes bilsin. Allah bizimle beraberdir” dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise Ülkü Ocakları yöneticisi Mehmet Alper’in mesajına yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrı yapan Ayşe Ateş, “Sayın Adalet Bakanı’m Her gün Sinan’a, bana iftira atar, suçluları savunurlar. Bu, onlar için yeme-içme gibi bir eylem. Bununla ilgili bugüne dek herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmadıklarını ve bu cezasızlığın doğurduğu neticeleri birkaç gün önce sizinle buradan paylaşmıştım. Cezasızlığın besleyip büyüttüğü pervasızlıkları öyle bir hâl aldı ki bunu da kamuoyunun gözler önüne sermem gerektiğini düşündüm. Artık, en vasıfsızı size had bildirmekten, meydan okumaktan, ayar vermekten imtina etmeyecek noktada. Biz, baştan sona suç akan bu paylaşımın bize düşen kısmı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunup Sinan’la ilgili iddialarını savcılık karşısında ispat etmesini isteyeceğiz. Aynı zamanda, şahsınıza ve makamınıza yönelik bu ağır ifadelerin sizin ve danışmanlarınızın gözünden kaçmış olabileceğini düşünerek bu paylaşımı yapma gereği duyduğumu belirtir, Saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.