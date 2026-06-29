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Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli protokoller kapsamında Ülkü Ocakları'yla bağlantılı yaz okulu kurslarına izin vermesi tartışma yarattı. Tekirdağ, Aydın, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta açılan kurslar arasında atçılık, gazaltı kaynakçılığı ve öfke kontrolü eğitimleri yer alırken, TÖBSEN uygulamayı "kamusal eğitimin ideolojik kuşatılması" olarak değerlendirdi

Afişlerde yer alan programlar incelendiğinde, eğitim bilimleri ve pedagojiyle bağdaşmayan, birbiriyle tamamen ilgisiz kurs başlıkları dikkat çekiyor.

Nevşehir’de Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı ve Şehit Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda; Kur'an-ı Kerim ve zeka oyunlarının yanı sıra "Atçılık", "Hijyen" ve "Gazaltı Kaynakçılığı" gibi birbirine tamamen zıt alanlarda eğitim verileceği duyuruldu.

Yozgat’ta ise bağlama, Rusça, keman, piyano ve robotik kodlama gibi kursların tamamen ücretsiz olarak verileceği ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, skandal kursları ve MEB bürokrasisindeki ideolojik kuşatma olarak değerlendirdi.

"EĞİTİMİN GELDİĞİ HALE AĞLASAK MI GÜLSEK Mİ BİLEMİYORUZ"

Eğitimin tamamen ideolojik bir kuşatma altına alındığını vurgulayan Bebek, "Artık eğitimin geldiği hale ağlasak mı, yoksa yaz okulu adı altında açılan kurslara mı gülsek; insan karar veremiyor" ifadelerini kullandı.

Kamusal eğitimin asli görevinin; bilimsel, laik ve çağdaş eğitim vermek olduğunun altını çizen Serkan Bebek, "Ancak bugün gelinen noktada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli protokoller aracılığıyla kamusal eğitimi siyasi ve ideolojik yapıların etkisine açması, eğitimin niteliği açısından ciddi bir tartışma konusudur" dedi.

"AMAÇ FIRSAT EŞİTLİĞİ DEĞİL, İNSAN DEVŞİRMEK"

Nevşehir'de açılan kursların absürtlüğüne değinen Bebek, "Nevşehir'de yaz okulu kapsamında açılan kurslara bakıyoruz: Atçılık, Hijyen, Kur'an-ı Kerim ve Gazaltı Kaynakçılığı. Birbiriyle ilgisiz bu başlıkların ortak noktası ise eğitim politikası değil; belirli yapıların okullar üzerinden daha fazla öğrenciye ulaşmasının önünü açan protokollerdir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli görevini unuttuğunu belirten Serkan Bebek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Demek ki amaç, eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek değil; kamu okullarını belli yapıların faaliyet alanına dönüştürmektir. Çocukların gelişimini öncelemesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı, ne yazık ki okulları siyasi ve ideolojik organizasyonların kullanımına açmaktadır

"MADIMAK HAFIZASI ORTADAYKEN BU BİR İRONİDİR"

Sivas’ta açılan öfke kontrolü kursunun toplumsal boyutuna sert tepki gösteren TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, "Sivas'ta verilen 'Öfke Kontrolü' kursu ise gerçekten ibretlik bir tablo ortaya koyuyor. Elbette öfke kontrolü eğitimi değerlidir ve gereklidir. Eleştirimiz kursun içeriğine değil, bu eğitimi veren kurumsal yapıyadır" belirlemesinde bulundu.

2 Temmuz 1993 Madımak Katliamına atıfta bulunan Bebek, "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan Madımak Katliamı'nın acısı hala bu toplumun hafızasındayken, o karanlık günün yarattığı toplumsal travma hala tazeyken, şiddet ve toplumsal kutuplaşma tartışmalarında yıllardır adı geçen bir yapının topluma 'öfke kontrolü' dersi vermesi, ironinin ötesinde bir çelişkidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TELAFİSİ GÜÇ OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAK"

İktidar ortaklarının kamu gücünü kötüye kullandığını belirten Serkan Bebek, "İktidarı oluşturan siyasi partiler, kamu gücünü kullanarak organik bağ içerisinde oldukları dernek ve vakıflara geniş imkanlar sağlamaktadır. Toplumun geleceğini belirleyen en temel kamusal alanlardan biri olan eğitim ise liyakat ve bilimsel esaslar yerine, kendi kadrolarını yetiştirme, insan devşirme ve örgütsel yapılarını güçlendirme aracı haline getirilmektedir" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.

Pedagojik denetim eksikliğinin yaratacağı riskleri aktaran Bebek, "Bu anlayış, eğitimde fırsat eşitliğini ve kamu yönetiminde tarafsızlık ilkesini zedelemektedir. Ayrıca, bilimsel ve pedagojik açıdan yeterince denetlenmeyen, süreci yürütecek eğiticilerin niteliği sorgulanmadan hayata geçirilen bu uygulamalar, eğitim süreçlerinin sağlıklı işlemesini engellemekte ve telafisi güç olumsuz sonuçlara yol açabilecek ciddi riskler barındırmaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.