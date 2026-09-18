Avusturya’nın Batı Avustralya eyaletindeki Perth bölgesinde köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ülkeyi sarsan saldırı: Sahil şeridi kapatıldı
Avustralya’nın Perth kentindeki Sorrento Plajı’nda yüzen bir kişi, köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgedeki 12 kilometrelik sahil şeridi tedbir amacıyla 24 saatliğine kapatıldı.Kaynak: DHA
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Batı Avustralya Polisi, Perth kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sorrento Plajı'nda yerel saatle 10.30 sıralarında bir kişiye köpek balığının saldırdığını açıkladı.
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İhbar üzerine bölgeye tekne ve helikopter sevk edildiği belirtildi
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Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, Marmion ve Iluka bölgeleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinin yarın öğlene kadar kapatıldığını aktardı.
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