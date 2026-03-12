Ülkenin 1 numarasıydı: Köklü şirket iflas etti

İngiltere'nin 1 numaralı köklü şirketi Amber Energy Solutions LTD'nin iflası piyasalarda da etkisini gösterdi. Öte yandan, EPDK'nın verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de de bazı enerji şirketleri lisans iptali veya iflas gibi durumlarla karşı karşıya kalmıştı.