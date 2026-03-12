Dünyayı etkileyen ekonomik kriz iflas ve konkordato süreçlerini beraberinde getirirken İngiltere'de faaliyet gösteren ülkenin 1 numaralı köklü şirketi Amber Energy Solutions LTD de iflas eden şirketler furyasına katıldı.
Ülkenin 1 numarasıydı: Köklü şirket iflas etti
İngiltere'nin 1 numaralı 17 yıllık köklü şirketi Amber Energy Solutions LTD için iflas açıklaması yapıldı. Yüzlerce çalışan iş aramaya başladı. İflas eden şirkete kayyum atanması da dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Ülkenin bir numaralı enerji şirketlerinden olan Amber Energy Solutions LTD'ye iflasın ardından bir de kayyum atandı.
"Bir numaralı bağımsız üçüncü taraf aracı" olarak bilinen Cardiff merkezli dev enerji şirketi Amber Energy Solutions LTD, 27 Şubat Cuma günü iflas talebinde bulundu. Şirket, mali zorluklar nedeniyle idari yönetime geçerken, işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 170 personel iş aramaya başladı.
Şirket, FRP Advisory Trading Limited'den Matthew Whitchurch ve Jonathan Dunn'a devredildi.
Sanayi ve ticari işletmelere enerji tedariki, yönetimi ve sürdürülebilirlik çözümleri sağlayan Amber Energy Solutions sektörün önde gelenleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Yenilikçi yaklaşımıyla 2009 yılında kurulan enerji şirketi 2021 yılında İngiltere’de en yenilikçi 101 enerji şirketinden biri olarak kayda geçmişti.
Dev şirketin çöküşü, enerji piyasasındaki kötü duurmu bir kez daha gözler önüne serdi. Genel ekonomik kriz, etkisini dünyada her geçen gün daha fazla gösteriyor.
17 yıllık şirketin cirosu en son yaklaşık 11 milyon sterline düşmüştü. Amber Energy Solutions LTD'nin iflası sektörte büyük bir şok etkisi yarattı.
BCR Associates Yönetici Direktörü Richard Dormer, Amber Energy Solutions LTD'nin iflasını "şok edici" diyerek değerlendirdi.
Brownlow Utilities Ltd Yönetici Direktörü Lee McGhie de ülkenin bir numaralı enerji şirketi Amber'ın iflas haberini üzülerek aldığını ifade ederek çalışanlar açısından "zor" olduğunu belirti.
İngiltere'nin 1 numaralı köklü şirketi Amber Energy Solutions LTD'nin iflası piyasalarda da etkisini gösterdi. Öte yandan, EPDK'nın verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de de bazı enerji şirketleri lisans iptali veya iflas gibi durumlarla karşı karşıya kalmıştı.