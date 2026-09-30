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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin Eylül ayı toplantısında, çeşitli ihlalleri belgelenen on minibüs, taksi ve servis şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi. Aynı kararla bu kişilerin kent içinde yolcu taşımacılığı yapma hakkı da geri alındı. Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Karara konu edilen ihlaller arasında genel ahlaka aykırı davranış, haksız kazanç sağlama, sahte para verme, tarifeden yüksek ücret alma, idari personele, denetim görevlisine ya da yolcuya kötü davranma ve kavgaya karışma yer aldı. Bu tür fiiller, İstanbul’da ticari yolcu taşımacılığında şoförlerin mesleki yeterliliğini düzenleyen belgenin kalıcı biçimde geri alınmasına yol açabiliyor.

1348 ARAÇ VE 821 ŞOFÖRE CEZA KARARA BAĞLANDI

Toplantıda yalnızca belge iptalleri görüşülmedi. Emniyet veya zabıta ekiplerince tutanak altına alınan bin 348 araçla ilgili cezalar da onaylandı. Bu dosyalarda öne çıkan gerekçeler emniyet kemeri takılmaması, belirtilen yere gelinmemesi, araç içinde sigara içilmesi ve ruhsatsız çalışma oldu.

Ayrıca toplam 821 şoföre kesilen idari yaptırımlar karara bağlandı. Bu sürücülerde cep telefonu kullanma, fazla yolcu alma, dikkatsiz araç kullanımı, yanlış park ve yolcu seçme ihlalleri tespit edildi. Yolcu seçme, özellikle taksi taşımacılığında sık şikayet edilen ve hizmet kalitesi cetvelinde yaptırıma bağlanan davranışlardan biridir.

ADLİ SİCİL VE EHLİYET ENGELİ: 30 BAŞVURU REDDEDİLDİ

Toplantının bir diğer önemli maddesi, belgesi askıya alınan ya da yeterliliğini kaybeden sürücülerin yeniden çalışma talepleriydi. Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 30 şoförün yeniden belgelendirme başvuruları reddedildi. Red gerekçeleri adli sicil kaydı oluşması ya da sürücü belgelerine el konulması olarak kayda geçti.

Bu uygulama, belgenin yalnızca eğitim ve sınavla değil, sürekli hukuki ve idari uygunlukla ayakta durduğunu gösteriyor. Ehliyeti geri alınan bir sürücünün ticari yolcu taşıması mümkün olmadığı gibi, adli sicilde belgenin veriliş şartlarını ortadan kaldıran bir kayıt belirdiğinde de yeniden görevlendirme yapılmamaktadır.

Eylül toplantısının gündemi yaptırımlarla sınırlı kalmadı. Araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı, mükerrer ve benzeri şerhi bulunan ticari plakalar için Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yeni plaka belirlenmesi konusu ele alındı.