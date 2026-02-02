Son dönemde adı Türkiye Güzeli Ceren Arslan ile anılan Astepe, önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle görüntülendi. Mekân içinde oldukça samimi anlar yaşayan ikilinin, basın mensuplarının dışarıda olduğunu fark edince birlikte çıkmaktan kaçındığı görüldü.

YÜZÜNÜ SAKLAYARAK MEKANDAN ÇIKTI

Mekândan önce Ulaş Tuna Astepe, yaklaşık beş dakika sonra ise gizemli kadın ayrıldı. “İçeride sarışın bir hanımefendiyle eğleniyordunuz, yeni bir ilişki mi var?” sorusuyla karşılaşan oyuncu, “Hanımefendi mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Sarışın güzel ise objektiflerden kaçmak için yüzünü saklamayı tercih etti.