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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nınj bu gece saatlerinde Ukrayna’nın farklı bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hava saldırılarını değerlendiren Zelenski, Rus saldırılarında Odessa'da yolcu otobüslerinin, Zaporijya'da konutların, Harkiv'de ise bir hastanenin hedef alındığını ifade etti.

“RUSLAR SİVİL NESNELERE KARŞI KAZANDI”

Zelenski, "Ruslar bugün yine tamamen sivil nesnelere karşı 'kazandı' (saldırı düzenledi)." sözlerini sarf etti. Rusya'nın savaşı sona erdirmek istemediğini ve Ukrayna’da sivillere saldırılar gerçekleştirmeyi sürdüğünü ifade eden Zelenski, Avrupa ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesinin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

TOPLAMDA 10 KİŞİ YARALANDI!

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nin (DSNS) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Rusya'nın saldırılarında Odessa'da 4 kişinin, Zaporijya'da ise 6 kişinin yaralandığı bildirildi.