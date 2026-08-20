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ABD’ye ait silahların Türkiye üzerinden Ukrayna’ya gönderileceği yönündeki iddialar, Ankara ile Moskova arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Rusya, söz konusu sevkiyat iddialarıyla ilgili Türkiye’den ve ABD’den resmî açıklama yapılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Türkiye’de bulunan silahlarının Ukrayna’ya transfer edileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN ÇELİŞKİ"

Zaharova, iddialara ilişkin Ankara ve Washington yönetimlerinden resmî açıklama beklediklerini belirtti. Rus medyasında yer alan değerlendirmelerde ise "Silah transferi, kendisini arabulucu olarak konumlandıran Türkiye için çelişki" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Ankara’nın tutumunu “güven sorunu” olarak gördüğü aktarılırken, uzmanlar "Türkiye’nin attığı adımlar Moskova ile ilişkiler açısından ciddi riskler barındırıyor" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar ayrıca, "Ukrayna’ya yeni silahlar sağlaması Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri zorlaştırabilir" yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre’ye gönderdiği 6 Ağustos tarihli bildirime göre, yaklaşık 256 milyon dolar değerindeki önemli savunma ekipmanlarının Ukrayna’ya transfer edilmesi planlanıyor. Söz konusu ekipmanların Ukrayna’ya ulaştırılması sürecinde Türkiye ve ABD merkezli şirketlerin görev üstleneceği belirtiliyor.

RUSYA RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Medya Günlüğü’nde yer alan haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, silahların transferine yönelik iddiaların bölgedeki gelişmeler ve Ukrayna’daki çatışmanın geleceği açısından yakından takip edildiğini söyledi. Zaharova, sevkiyat iddialarıyla ilgili Ankara ve Washington’dan resmî açıklama talep ettiklerini ifade etti.

RuNews24’te Vlada Krapivina imzasıyla yayımlanan değerlendirmede ise “Diplomatik açıdan rahatsız edici bir soruyla karşılaşıldığında görmezden gelmek ve ortada böyle bir mesele yokmuş gibi davranmak sık başvurulan bir yöntem. Ankara’nın son tutumu da buna benziyor” ifadelerine yer verildi.

"KARŞILIKLI GÜVENİ ZEDELER"

Rus gazeteci Krapivina, iddiaların Türkiye’nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolü ile sahadaki politikaları arasında belirgin bir çelişki oluşturduğunu savundu.

Krapivina, Moskova’nın bu nedenle Ankara’nın yaklaşımını “güven sorunu” olarak değerlendirdiğini belirterek, Zaharova’nın silah sevkiyatları ile Türkiye’nin barışçıl arabuluculuk söyleminin Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı güveni zedeleyebileceğine yönelik sözlerine dikkat çekti.

Türkiye’nin önünde önemli bir ekonomik ve stratejik denge bulunduğunu vurgulayan Krapivina, Ankara’nın Rusya ile enerji, ticaret, turizm ve savunma alanlarında güçlü ilişkileri olduğunu belirtti. Bu ilişkilerin başında Akkuyu Nükleer Santrali, doğal gaz iş birliği, karşılıklı ticaret ve milyonlarca Rus turistin Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerin geldiğini ifade etti.

"SİLAH TRANSFERİ SÜRPRİZ OLMAZ"

TASS Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) Genel Direktörü İvan Timofeyev de, “Ankara ile Kiev arasında uzun yıllara dayanan yakın askeri-teknik ilişkiler bulunuyor. Türkiye’nin ABD menşeli silahları Ukrayna’ya devretmesi, Moskova açısından büyük bir sürpriz olmayacak” dedi.

Timofeyev, Türkiye’nin Ukrayna’yı aynı zamanda önemli bir silah pazarı olarak değerlendirdiğini savundu. Ankara’nın Kiev yönetimiyle savunma sanayisi alanında yürüttüğü iş birliklerinden ekonomik fayda sağladığını öne sürdü.

"CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Ekonomi Fakültesi öğretim görevlisi Farhad İbrahimov ise Ukrayna.ru’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son dönemde attığı adımların Moskova ile ilişkiler bakımından ciddi riskler taşıdığını savundu.

İbrahimov, Ankara’nın Ukrayna ile savunma alanındaki iş birliğini geliştirmek için Rusya ile ilişkilerinde kontrollü bir gerilimi göze aldığını ileri sürdü. Ancak İbrahimov, Türkiye’nin elde etmeyi beklediği kazanımların Rusya ile ekonomik ilişkilerde meydana gelebilecek olası kayıpları karşılamasının zor olduğunu savundu.