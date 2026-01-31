İstanbul'dan Ukrayna'ya hareket halinde olan 188 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi İstanbul Boğazı Üsküdar civarlarında motor arızası verdi. İhbar üzerine gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; römorkörler eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi.
Ukrayna'ya giden gemide motor arızası
Derleyen: Aykut Metehan
Kaynak: ANKA