İstanbul'dan Ukrayna'ya hareket halinde olan 188 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi İstanbul Boğazı Üsküdar civarlarında motor arızası verdi. İhbar üzerine gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; römorkörler eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi.