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Kaynak: AA

DSNS tarafından yayımlanan yazılı bilgilendirmede, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Kiev'deki saldırılar nedeniyle 50'den fazla sivil yapının zarar gördüğü bildirildi. Hasar gören noktalar arasında konutların yanı sıra postaneler, bir doğum hastanesi ve tekstil işletmesinin bulunduğu kaydedildi.

Harkiv bölgesinde bir çiftliğe düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı ifade edildi. Odessa bölgesindeki saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında 7 füze ile farklı modellerde 220 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.